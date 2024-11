Έκλεισε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/4) το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου 30ετούς ομολόγου, λήξης 15 Ιουνίου 2054.

Η ανταπόκριση ήταν τεράστια, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 33 δισ. ευρώ, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί ποσό 3 δισ. ευρώ.

H αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο βρισκόταν στις 175 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap (κοντά στο 4,25%), ωστόσο δεδομένης της ζήτησης, το τελικό επιτόκιο μειώθηκε στις 165 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap (κοντά στο 4,2%).

Διαχειριστές της νέας κοινοπρακτικής έκδοσης ήταν οι τράπεζες ΒNP Paribas SA, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Τράπεζα Πειραιώς SA.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Απριλίου, ο ΟΔΔΗΧ είχε προχωρήσει σε επανέκδοση ελληνικών τίτλων λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035 αντλώντας 200 εκατ. ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,61%.

Η τελευταία έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με την έκδοση ομολόγων ήταν τον περασμένο Ιανουάριο όταν είχε αντλήσει 4 δισ. ευρώ, ενώ είχε συγκεντρώσει προσφορές ύψους 35 δισ. ευρώ.

Συνολικά στοχεύει σε δανεισμό 10 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος.

Τελευταία φορά που το ελληνικό δημόσιο είχε δανειστεί μέσω 30ετούς ομολόγου ήταν το 2021.

