Μηνύματα για την επόμενη μέρα της ΕΕ και τη θέση της στο διεθνή χάρτη ανταγωνιστικότητας, αλλά και τους κινδύνους από μια νέα φάση προστατευτισμού στην οικονομία, απέστειλαν διακεκριμένοι ομιλητές στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Economist, το οποίο λαμβάνει χώρα από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου, στην Αθήνα.

Την εκτίμηση για την περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού εθνικισμού, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων στις προσεχείς εκλογές, εξέφρασε ο διακεκριμένος καθηγητής Οικονομικών του The Graduate Centre, The City University of New York Πολ Κρούγκμαν. Σύμφωνα με τον νομπελίστα οικονομολόγο, εφόσον κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του φθινοπώρου, τότε θα γυρίσουμε στον 19ο αιώνα, δηλαδή στον ακραίο προστατευτισμό και στη μη υποστήριξη εκ μέρους των ΗΠΑ στην παγκοσμιοποίηση. Όμως, όπως πρόσθεσε, και η κυβέρνηση των Δημοκρατικών βρίσκεται σε μια μετάβαση προς μια μορφή οικονομικού εθνικισμού.

Την ίδια στιγμή, αναφερόμενος στην Ευρώπη, κατέστησε αναγκαία τη συμμαχία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού Ωκεανού, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος ενός άμεσου παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, όπως είπε. «Δεν αρκεί να κάνεις διάλεξη στους ανθρώπους για τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης, πρέπει αυτό να το αποτυπώνεις και σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας» κατέληξε, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη συνεργασίας του δημοκρατικού κόσμου.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Αλέξανδρος Εξάρχου έστειλε μήνυμα προς την ηγεσία της Ευρώπης, λέγοντας ότι δεν έμαθε πολλά πράγματα από την ελληνική κρίση. «Υπάρχει μια διαφοροποίηση της ατζέντας των Βρυξελλών από τον μέσο Ευρωπαίο» επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι η ατζέντα της Ευρώπης είναι αυτή η οποία δημιουργεί τον ευρωσκεπτικισμό. «Δεν μπορούμε να ρυθμίζουμε την οικονομία, με τον τρόπο που το κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση» πρόσθεσε, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι ξοδεύουμε πολλές εργατοώρες για να ρυθμίσουμε το πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν παράγουμε τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Ε.Ε. πρέπει να αλλάξει τρόπο σκέψης, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μέσου Ευρωπαίου» ανέφερε, εξηγώντας ότι το σημαντικό είναι να δούμε τι Ευρώπη θέλουμε και πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. «Έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία και εξαιτίας της έλλειψης ηγεσίας δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετανάστευση» κατέληξε, αναφέροντας την απουσία κυβερνησιμότητας στις Βρυξέλλες.

«Βάρβαρη νέα τάξη πραγμάτων»

Για μια «βάρβαρη νέα τάξη πραγμάτων» έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Γκι Φερχόφστατ, ο οποίος αναφέρθηκε στον νέο απο-παγκοσμιοποιημένο κόσμο. «Έχουμε τον Σι στο Πεκίνο, τον Πούτιν στη Μόσχα και τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Έχουμε μια πραγματικότητα, που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Είναι μια βάρβαρη τάξη πραγμάτων, όχι μόνο πολιτικά και γεωπολιτικά αλλά και στρατιωτικά» επεσήμανε, μεταξύ άλλων. Ο κ. Φερχόφστατ διερωτήθηκε αν η Ευρώπη είναι έτοιμη για αυτήν τη νέα τάξη πραγμάτων. «Είναι αδύνατον να είμαστε έτοιμοι [...] θα χρειαστούμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις» απάντησε. Επίσης, αναφέρθηκε στα θεσμικά προβλήματα της Ε.Ε., ενώ σχετικά με τις πρόσφατες ευρωεκλογές, παραδέχθηκε ότι η αιτία για την άνοδο των ακραίων φωνών σχετίζεται με την αποτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών. Καταλήγοντας, ο κ. Φερχόφστατ υπογράμμισε τη σημασία ανάπτυξης μιας νέας σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις διεθνείς σχέσεις της Ευρώπης αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής του Wilfried Martens Centre for European Studies Tomi Huhtanen, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλες απέναντι στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, όποια κι αν είναι αυτή. «Όποιος και να κερδίσει, πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο τις ΗΠΑ από ό,τι οι ΗΠΑ την Ευρώπη» σχολίασε.

Την ίδια στιγμή, ζήτησε από τις χώρες της Ε.Ε. να δεσμευτούν στον στόχο ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε τη σημασία διαμόρφωσης ευρύτερων δικτύων, κάτι το οποίο κατέδειξε εμφανώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως είπε. Σχετικά με την Κίνα, ο κ. Huhtanen εξήγησε ότι θα πρέπει να θέσουμε το παιχνίδι σε ένα νέο επίπεδο με ίσους κανόνες.

Γιώργος Αλεξάκης

