Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της Προέδρου της κας Βασιλικής Λαζαράκου, εξελέγη σήμερα στην Αντιπροεδρία του Δικτύου των Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς για την ενίσχυση της Μεσογειακής Συνεργασίας (Mediterranean Partnership οf Securities Regulators-MPSR), για τη διετία 2025-2026.

Με βάση τις διατάξεις του καταστατικού, η χώρα που έχει την Αντιπροεδρία, μετά τη λήξη της διετίας, αναλαμβάνει την Προεδρία, δηλαδή για τα έτη 2027-2028. Στο Δίκτυο αυτό, το οποίο συστάθηκε το 2009 στο Παρίσι, συμμετέχουν χώρες και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου: Αίγυπτος (Financial Regulatory Authority), Αλγερία (Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse), Ελλάδα (Hellenic Capital Market Commission), Ισπανία (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Ιταλία (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Κύπρος (Cyprus Securities and Exchange Commission), Μαρόκο (Moroccan Capital Market Authority), Πορτογαλία (Portuguese Securities Market Commission), Τουρκία (Capital Markets Board), Τυνησία (Conseil du Marché Financier), ενώ κατά τη σημερινή συνεδρίαση προστέθηκε ένα ακόμη μέλος, η εποπτική αρχή της Μάλτας (Malta Financial Services Authority).

Το Mediterranean Partnership οf Securities Regulators ιδρύθηκε με αποστολή την ενίσχυση της συνεργασίας των εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς από χώρες της Μεσογείου, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών προτύπων και του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου σε θέματα κεφαλαιαγοράς. Ενδεικτικά, καταγράφει τις εποπτικές πρακτικές και εντοπίζει τομείς προς βελτίωση με σκοπό τη σύγκλιση, και για τον σκοπό αυτό μεταξύ άλλων οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπου οι πιο έμπειρες χώρες μοιράζονται την τεχνογνωσία τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως σε θέματα ενημερωτικών δελτίων, κατάχρησης αγοράς και επενδυτικών κεφαλαίων.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Mediterranean Partnership οf Securities Regulators, που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, συμμετείχαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Πρόεδρος, κα Βασιλική Λαζαράκου, καθώς και η Αντιπρόεδρος Β’, κα Αναστασία Στάμου.

Αμέσως μετά την εκλογή της, η κα Λαζαράκου δήλωσε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η σημερινή εκλογή στην Αντιπροεδρία του Δικτύου των Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς για την ενίσχυση της Μεσογειακής Συνεργασίας. Η ανάληψη ενεργού ρόλου της χώρας μας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Δίκτυο, μας επιφορτίζει παράλληλα με ευθύνη. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τους επόπτες των χωρών της Μεσογείου, οι οποίες είναι κοινές. Για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους απαιτείται διαρκής ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στενή συνεργασία και σύγκλιση, όπου είναι εφικτή. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία δεσμευόμαστε να εργαστούμε».

