Θεοδωρικάκος: Πρωταγωνιστής στο νέο παραγωγικό μοντέλο μια καινοτόμα φαρμακευτική βιομηχανία

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετείχε στο 4Ο Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα / It's all about health 2024» και στη συζήτηση με θέμα «Οι επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας και οι επιπτώσεις σε ασφαλισμένους και οικονομία», όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο πρέπει να έχει ως πρωταγωνιστή την φαρμακευτική βιομηχανία «Μια φαρμακοβιομηχανία που μέσω της έρευνας και της καινοτομίας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο εξαγωγική, πιο δυναμική ως κλάδος της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».