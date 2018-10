«Χθες η ΝΔ δε βρήκε λέξη να πει για την αποκάλυψη ότι ζήτησε από τον Πρωθυπουργό της πΓΔΜ να μην αναζητηθεί λύση με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά σε δεύτερο χρόνο εάν ο κ. Μητσοτάκης έρθει στην εξουσία, προκειμένου να μη διασπαστεί προεκλογικά η ΝΔ. Σήμερα αποκαλύπτεται ότι ο «τυχαίος καφές» της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ είχε κανονιστεί μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια από το διπλωματικό γραφείο του κ. Μητσοτάκη και η συνάντηση δεν ήταν τόσο «τυχαία», αλλά έγινε στο ξενοδοχείο «Courtyard by Mariott Brόssels», στο οποίο διέμενε η επίσημη αποστολή του Ζόραν Ζάεφ.

More in this category: