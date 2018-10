To AT Ομονοίας που δέχθηκε τη Δευτέρα επίθεση με μολότοφ επισκέφθηκε την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και δεσμεύθηκε πως «τα συνεχιζόμενα φαινόμενα βίας που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών και εγκαθιδρύουν αίσθημα ανασφάλειας θα παταχθούν με αποφασιστικότητα» από τη ΝΔ..

