Σε πρόσωπο έκπληξη φαίνεται πως καταλήγει η ΝΔ για να παραδώσει το χρίσμα της στη μάχη για τη δημαρχεία Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλήγει σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα πρόσωπο με σημαντική προσφορά στην αυτοδιοίκηση και εμπειρία στη διαχείριση δήμων.

Πρόκειται για τον νυν δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, ο οποίος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες το πρόσωπο που έλαβε το γαλάζιο χρίσμα για να διεκδικήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της χώρας.

Who is who

Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης γεννήθηκε στο Πανόραμα το 1960. Είναι δικηγόρος και εκλέχθηκε για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος Πανοράματος την τετραετία 1994 - 1998. Ψηφίστηκε πρώτη φορά δήμαρχος Πανοράματος για την τετραετία 1998 – 2002, επανεξελέγη πανηγυρικά στις εκλογές του 2002 με ποσοστό 79,6% και ανανέωσε τη θητεία του για τρίτη περίοδο το 2006 με το θριαμβευτικό 74,35%.

Μετά τον «Καλλικράτη» που καθιέρωσε το 2010 τη διοικητική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση εκλέχθηκε για 4η συνεχόμενη θητεία πρώτος δήμαρχος στον ενιαίο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη με έδρα το Πανόραμα συγκεντρώνοντας στις εκλογές του 2010 ποσοστό 56,93 % από τον α ́γύρο.

Στις εκλογές της 18ης Μαϊου 2014, στο δεύτερο κύκλο του Καλλικράτη στον ενιαίο δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη, επανεκλέχθηκε δήμαρχος για 5η συνεχόμενη θητεία, συγκεντρώνοντας από τον α΄ γύρο το εντυπωσιακό 64,27%, από τα μεγαλύτερα εκλογικά ποσοστά σε ολόκληρη τη χώρα και ανεβάζοντας κατά 8 περίπου ποσοστιαίες μονάδες τα εκλογικά του ποσοστά!