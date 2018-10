H Ελλάδα όπως αναφέρθηκε έχει δύο αιγιαλίτιδες ζώνες: η μία έχει έκταση 6 ναυτικών μιλίων και είναι γενικής εφαρμογής. Καθορίστηκε με τον A.N. 230 του 1936 και με βάση αυτή έχει οριστεί η «χωρική θάλασσα» 6 ν.μ., η οποία μετρείται από τη χαμηλότερη ρηχία κατά τη διαδρομή της φυσικής ακτογραμμής των ακτών του ηπειρωτικού εδάφους αλλά και των νησιών και των βράχων.

