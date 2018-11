Ειδικότερα, σύμφωνα με το αλβανικό ΥΠΕΣ, οι 52 Έλληνες πολίτες κηρύχθηκαν «personae non gratae» για «οργανωμένες δραστηριότητες σε βάρος της κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας και για επίδειξη αμφισβήτησης της συνταγματικής τάξης, της εθνικής ασφάλειας και της κοινωνικής ειρήνης στη χώρα. Αυτά τα άτομα και άλλα που ελέγχονται από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας αναφορικά με τη χθεσινή εκδήλωση εξτρεμιστών στο χωριό Βουλαράτες, δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν στην Αλβανία για την περίοδο που ορίζει ο νόμος».

More in this category: