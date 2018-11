Όπως μεταδίδει η DW , κάτι το οποίο χρειάζεται επειγόντως για να μπορέσει τουλάχιστον να ελπίζει σε μια αναγνωρίσιμη επιτυχία. Διότι μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά μικρή η ανταπόκριση που έχει η εκλογική του συμμαχία, η οποία αξιώνει ένα new deal για την Ευρώπη και τοποθετείται πολιτικά κάπου μεταξύ των Πρασίνων και του κόμματος της Αριστεράς.

More in this category: