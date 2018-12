Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο τομέας της ενεργειακής συνεργασίας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο καθώς είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τις ελληνορωσικές σχέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Mikhail Gusman για την εκπομπή “Formula of Power”, δήλωσε ότι «στρατηγική μας επιλογή είναι η Ελλάδα να γίνει ένας ενεργειακός και διαμετακομιστικός κόμβος και όλα αυτά θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον πρόεδρο Πούτιν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

