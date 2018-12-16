Εγκρίθηκαν οι πρώτοι υποψήφιοι του Κινήματος για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με τις λίστες υποψήφιων βουλευτών που έδωσε το Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωσή του:
Ν.ΕΒΡΟΥ
ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ)
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ)
ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΚΑΔ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΓΟΛΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ)
Ν.ΔΡΑΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)
ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ)
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΓΡΟΤΗΣ)
Ν.ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΙΚΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ)
Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΙΧΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ)
ΜΑΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΪΣΤ.ΟΠΕΚΕΠΕ)
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΦΑΝΗ (ΙΑΤΡΟΣ-ΝΟΣ.ΣΕΡΡΩΝ)
ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ)
ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΓΡΟΤΗΣ)
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΠΑΙΤΕΥΤΙΚΟΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ)
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΣΕ)
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛΛΑΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ)
Ν.ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΑΛΥΒΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ)
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ)
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ)
Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ)
ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ)
ΜΑΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)
Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ (ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ)
ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ)
ΝΤΡΑΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ)
Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΦΑΝΗ (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ)
ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ)
ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΣΥΝΤΑΞ. ΑΞΙΩΜ. ΕΛΑΣ)
ΤΣΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ)
ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΠΩΠΟΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ε.Ε.)
ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ)
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ)
ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΠ & ΕΚΠΑ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΝΤΙΝΤΗ ΧΡΥΣΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ)
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ (ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ)
Ν.ΗΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΑΚΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΡ.ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ)
ΚΟΣΚΟΒΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ)
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΙΑΤΡΟΣ, ΠΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ)
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΕ, ΠΡ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ ΔΕΗ -1,49%)
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ)
ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΤΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ, ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΝΥ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Α’ΑΘΗΝΑΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΖΕΦΗ)
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟΣ)
ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΑΛΑΪ ΦΑΤΟΣ (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ (ΙΑΤΡΟΣ)
ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΥΠΟΨ.ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ)
Β’ΑΘΗΝΩΝ-ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ MANAGEMENT, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)
ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΙΑΤΡΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)
ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΜΕΛ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ)
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΔΟΚΤΩΡ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ)
Β’ΑΘΗΝΩΝ-ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΑΣΚΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ (ΚΑΘΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡ.ΠΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΑΝΑΠΛ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ)
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤ.ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΧΑΡΔΑΒΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ)
Β’ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΒΕΝΤΗΡΗ ΛΥΔΙΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ)
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ Ε.Α. ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ)
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ)
ΠΑΤΙΛΗ-ΖΑΡΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)
ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΔΑΣΚΑΛΑ, ΥΠΟΨ.ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ)
ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
Α’ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ)
ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΠΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΜ)
Β’ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΝΑΝΣΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ)
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ)
ΜΑΛΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΥΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ Σ.Γ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΑΤΤΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΚΟΚΟΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΛΙΟΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΑ ΤΟΜΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ΗΣ ΥΠΕ)
ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΡΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)
ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ)
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ)
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ)
Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ)
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ)
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ)
Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΚΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)
ΓΟΥΡΓΟΥΛΑ ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΩ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
ΛΕΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ)
ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ)
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΕΕ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΑΕΔ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡ.ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ.)
Ν.ΛΕΣΒΟΥ
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΝΑΣΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ, ΠΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ, ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΓΙΑΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΕΜ ΛΕΣΒΟΥ)
ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΥΝΤΑΞ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
Ν.ΣΑΜΟΥ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
ΚΟΥΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
Ν.ΧΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ)
ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΙΑΤΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ)
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΪΟΣ (ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ)
ΜΠΑΚΡΥΣΙΩΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΟΥ)
ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΛΙΤΣΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ)
ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ)
ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ-ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΜΠΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΡ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ)
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ)
ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)
Ν.ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΛΙΤΣΑ (ΙΑΤΡΟΣ, ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ)
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΡ.ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ)
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ)
ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ)
ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)
ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΣΟΦΡΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ)
Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΙΑΤΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)