Από το 2014 (πριν από τις ευρωεκλογές) που ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε το περίφημο "go back madame Merkel" έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να υποδεχθεί με πάσα επισημότητα τη Γερμανίδα Καγκελάριο στην Ελλάδα, για να πάρει τα εύσημα της εξόδου από το πρόγραμμα και της επίτευξης της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά παράλληλα να ακούσει και κάποιες συστάσεις για να παραμείνει στο... σωστό δρόμο.

