To Brexit αναφέρθηκε από την καγκελάριο και ως παράμετρος για τον ευρωστρατό. Κατά τα όσα είπε, η αποχώρηση της Βρετανίας θα μπορούσε να ευνοήσει την δημιουργία του, καθώς το Λονδίνο πάντα ήταν αντίθετο, όμως δεν βλέπει κάτι τέτοιο να γίνεται σύντομα. Συνέδεσε δε την εξέλιξη του ευρωστρατού με την αμυντικη βιομηχανία. Μίλησε για ενοποίηση αμυντικών συστημάτων, χωρίς την οποία δεν θα μπορεί να δημιουργηθεί μία τέτοια στρατιωτική δομή.

