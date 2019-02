Η Κατερίνα Μπακογιάννη σπούδασε κοινωνιολογία στο University of Illinois στις ΗΠΑ και έκανε μεταπτυχιακό στη δημοσιογραφία στο Northwestern University. Τα τελευταία χρόνια ήταν αρχισυντάκτρια εκπομπών και ειδήσεων στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και συνεργάτης του περιοδικού «Κ» της «Κυριακάτικης Καθημερινής». Έχει εργαστεί ως πολιτική συντάκτρια στην εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής» και ως παρουσιάστρια στην τηλεόραση της ΝΕΤ.

More in this category: