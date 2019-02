Στη συνέντευξη στους Financial Times που δόθηκε ώρες μετά την υπογραφή της εισδοχής πρωτοκόλλου των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ο Ζάεφ λέει, επίσης, ότι «σήμερα έχουμε μια θέση στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ και... πολύ σύντομα θα έχουμε και δικαίωμα ψήφου. Μία ψήφος για τη Βόρεια Μακεδονία, μία ψήφος για τη Μεγάλη Βρετανία, μια ψήφος για τις ΗΠΑ, μια για τη Γερμανία... Θα είμαστε ίσοι όλοι εκεί. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς».

Για τη μετονομασία της χώρας του σε Βόρεια Μακεδονία μίλησε στους Financial Times ο Ζόραν Ζάεφ αναφέροντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας πρωθυπουργός με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών φοβόντουσαν ότι θα τους έκαναν «πολιτικά νεκρούς» υποστηρίζοντας ότι η στήριξη των Σκοπιανών αυξάνεται και ότι «οι πολίτες ακολουθούν τους ηγέτες που λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις».

