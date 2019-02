Απάντηση στη Νέα Δημοκρατία για τα όσα δήλωσε στη συνέντευξή του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στο CNBC εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Στο ακόλουθο λινκ https://www.cnbc.com/video/2019/02/21/greek-finance-minister-high-surplus-target-feeds-populists.html?&qsearchterm=tsakalotos βρίσκεται το video με απόσπασμα της συνέντευξης του Υπουργού Οικονομικών. Στο 2ο λεπτό, όταν ο υπουργός Οικονομικών ερωτάται , σύμφωνα με το επίσημο αρχείο απομαγνητοφώνησης του CNBC:

Q: So let's imagine a scenario where New Democracy actually forms the next government. Would SYRIZA then given what you just said support Kyriakos Mitsotakis in getting that renegotiation from the creditors?

Απαντά:

Α. Of course, of course we did we wouldn't change our position just because new democracy was in power. I don’t think it's very likely they will be in power but in the unlikely and unfortunate eventuality that they are in power of course.

Η ελληνική μετάφραση είναι:

Ερ: Ας φανταστούμε ένα σενάριο στο οποίο Η Νέα Δημοκρατία σχηματίζει την επόμενη κυβέρνηση. Θα υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ( με δεδομένο αυτό που είπατε) τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μία επαναδιαπραγμάτευση [σ.σ. για τα πρωτογενή πλεονάσματα] με τους πιστωτές;

Απ. Φυσικά και δεν θα αλλάζαμε τις θέσεις μας επειδή η ΝΔ βρέθηκε στην εξουσία. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αλλά στο μη πιθανό και ατυχές σενάριο που βρεθεί στην εξουσία φυσικά...

Το γεγονός ότι η Νέα δημοκρατία σπεύδει να υιοθετήσει τα fake news των φιλικά προσκείμενων σε αυτήν ΜΜΕ με ανακοινώσεις τραγικοκωμικές, δείχνει γιατί το ενδεχόμενο να κυβερνήσει είναι και μη πιθανό και ατυχές, καταλήγει το ΥΠΟΙΚ.