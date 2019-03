Η Βόρεια Μακεδονία επιθυμεί έντονα την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας με την Ελλάδα ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, και της διαμετακόμισης, ανέφερε ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Γιώργος Τσίπρας, και πρόσθεσε ότι «πολύ σύντομα θα έχουμε νέα και ανακοινώσεις».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των επαφών που είχε στη γειτονική χώρα, ο κ. Τσίπρας τόνισε στον ραδιοσταθμό «105,5 Στο Κόκκινο» πως «τώρα αρχίζουν να προχωρούν όλα τα πεδία που ανοίγονται μπροστά μας μετά την υπογραφή της Συμφωνίας. Έχουμε να κάνουμε με μία χώρα που έχει μεγάλες ανάγκες στην οικονομία, μεταξύ άλλων και λόγω της μεταξύ μας μακροχρόνιας διένεξης. Από την άλλη, υπάρχουν πολύ θετικά αισθήματα και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο κοινωνίας, τόσο προς τη χώρα μας όσο και προς την κυβέρνησή μας- πιστεύω και προς τις δυνατότητες που έχουν ανοιχτεί, που είναι πραγματικά μεγάλες».

Ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε και με εκπροσώπους της εκεί ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι, όπως είπε, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, μίας μεγαλύτερης συνεργασίας, ενοποίησης δικτύων και στο πλαίσιο της ΕΕ και σε διμερές επίπεδο, στην ενέργεια, τη διαμετακόμιση. «Το κυριότερο», όπως είπε, «είναι ότι αισθάνεσαι ότι είσαι σε έναν γειτονικό λαό πολύ φιλικό απέναντί μας και τα ίδια αισθήματα έχουμε κι εμείς γι΄ αυτούς».

Για το θέμα των εμπορικών σημάτων ανέφερε πως «ήταν ίσως και ο βασικότερος λόγος της επίσκεψης του γγ του ΥΠΕΞ, για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση με την σύσταση της σχετικής επιτροπής».

«Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα αναφορικά με τα κατοχυρωμένα είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο σήματα. Από τη δική τους πλευρά κυρίως πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το "made in …" που δεν θα είναι πλέον made in Macedonia αλλά θα γίνει made in North Macedonia και τα θέματα αυτά θα αποτελέσουν ζήτημα συζήτησης που θα κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα», επεσήμανε ο Γ. Τσίπρας.

Παράλληλα, σημείωες πως «η δική μας πλευρά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας, είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης, για τα κατοχυρωμένα σήματα. Ίσως υπάρξει μεγαλύτερο ζήτημα για μη κατοχυρωμένα σήματα, αλλά υπάρχει ήδη πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και σε αυτά».