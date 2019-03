«Στη διάρκεια των 20 ετών λειτουργίας της RDPC τέθηκαν βασικά ερωτήματα που απασχολούν την επίτευξη μιας ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης κι έχουν πλέον ωριμάσει οι πολιτικές προβληματισμού (think tank) για τη μετάβαση σε πολιτικές εφαρμογής (do tank). Η Ελλάδα κατεξοχήν χώρα ιδιαίτερης γεωμορφολογικής πολυπλοκότητας και σύνθετης γεω-στρατηγικής και γεωπολιτικής θέσης έχει ανάγκη πολιτικών απολύτως προσαρμοσμένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» επισημαίνεται στο σχετικό ενημερωτικό υλικό του υπουργείου.

