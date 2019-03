Ως τις «πιο σημαντικές στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», χαρακτήρισε τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε στην εκδήλωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Europe Direct City of Athens, με θέμα «Αυτή τη φορά ψηφίζω για τα δικαιώματά μου».

