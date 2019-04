«Μερικές ημέρες μετά, εφευρίσκεται νέα κίνηση αντιπερισπασμού, αυτή τη φορά εις βάρος της Γ.Γ. κατά της διαφθοράς και, ενώ συνομολογείται η σύννομη άσκηση των καθηκόντων της ως δικηγόρου, πολύ πριν αναλάβει τα καθήκοντά της στη Γενική Γραμματεία, κατασκευάζεται "ηθικό" ζήτημα και συναρμολογείται δήθεν βλάβη του ελληνικού δημοσίου μεταξύ εμπορικών εταιρειών που δεν είναι off shore. Το αφήγημα κορυφώνεται με δήθεν σχέσεις συνεργασίας και εκπροσώπησης του κ. Αρτεμίου, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο συστατικό κάθε συνταγής παρασκευής ανύπαρκτων σκανδάλων», προσθέτει το υπουργείο Δικαιοσύνης και καταλήγει σχολιάζοντας πως «προφανώς κάποιοι βρίσκονται σε διαρκή πανικό, διότι γνωρίζουν ότι έχουν πολλούς - πραγματικούς- σκελετούς στις ντουλάπες τους και αγωνιούν στο ενδεχόμενο αποκάλυψής τους».

