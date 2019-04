Τη στρατηγική της Ελλάδας για τον συνδυασμό της κινεζικής πρωτοβουλίας "Belt and Road" με τις πολιτικές συνδεσιμότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο του νέου οικονομικού μοντέλου της χώρας, ως γέφυρας μεταξύ των τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και Αφρικής, ανέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιο Επίτροπο για την Ενεργειακή Ένωση, M. Σέφκοβιτς, στο Πεκίνο όπου βρίσκεται συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην 2η Σύνοδο Κορυφής "Belt and Road".

