ο τέλος του εθίμου του σαϊτοπολέμου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας μιλώντας στο One Channel. «Tο έθιμο σταματάει εδώ. Κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν θα δεχθεί να συνεχίσει αυτή την ημινόμιμη κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

More in this category: