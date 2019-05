Στην αντιφώνησή του κατά την απονομή τιμητικής διάκρισης από τον Δήμο Ερμιονίδος, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι «η Ελευθερία συνιστά για κάθε Έλληνα βιωματική αξία, δηλαδή conditio sine qua non της ίδιας της ύπαρξής του και είμαστε έτοιμοι να την υπερασπισθούμε έναντι οιασδήποτε επιβουλής».

More in this category: