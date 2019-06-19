Αυτό ανακοίνωσε η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν τα τελικά ψηφοδέλτια του κόμματος, για 6 εκλογικές περιφέρειες ανά την επικράτεια.
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΤΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΝΑΣΟΣ
ΓΙΑΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΩ