Με navtex απαντά η Αθήνα στην παραμονή του Oruc Reis

Αντι-NAVTEX εξέδωσε την Πέμπτη το απόγευμα, η Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, απαντώντας, κατά πάγια τακτική στην οδηγία προς ναυτιλομένους που είχε εκδώσει νωρίτερα η Τουρκία, με την οποία παρατείνεται ο παράνομος πλους του Oruc Reis μέχρι 1 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, η NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό του Ηρακλείου, επισημαίνει ότι η τουρκική NAVTEX έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλομένους να αγνοήσουν την τουρκική NAVTEX.

Η ελληνική Αντι-NAVTEX:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN