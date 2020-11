Με δύο αντι-Navtex που εξέδωσε την Τρίτη, η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης τεσσάρων νησιών του Αιγαίου.

Αυτή τη φορά, η Τουρκία ζητά την αποστρατικοποίηση Σαμοθράκης, Λήμνου, Χίου και Σάμου.

Πρόκειται για ένα αξίωμα που το τελευταίο διάστημα η Τουρκία προβάλλει συχνά, στο πλαίσιο και των προσπαθειών που γίνονται για διερευνητικές επαφές των δύο πλευρών.

Η Άγκυρα έχει μάλιστα πολλές φορές "στοχοποιήσει" και το Καστελόριζο για τον ίδιο λόγο, προσπαθώντας να εντάξει το συγκεκριμένο αίτημα στην ατζέντα των συνομιλιών με την Ελλάδα.

Οι δύο Navtex του σταθμού της Σμύρνης αναφέρουν:



TURNHOS N/W : 1398/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-11-2020 19:24)

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA41-236/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. ADDITIONALLY, SOME PART OF THE AREA MENTIONED IN LA41-236/20 OVERLAPS WITH İZMİR TURK RADIO NAVTEX NR. IA11-0032/20 MESSAGE.

3. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1397/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-11-2020 19:24)

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA42-237/20 AND HA67-673/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z NOV 20.