«Είναι δίκαιη και λογική η ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για την πανδημία και για το πώς θα λειτουργήσει η αγορά μετά το lockdown. Δεν θα πρέπει να υποκρινόμαστε ότι η πανδημία δεν θα έχει επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό τα μέτρα της κυβέρνησης φροντίζουν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό πλέγμα φροντίδας για τις επιχειρήσεις». Τα παραπάνω υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο Mega την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο υπουργός, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στα μέτρα για τις γιορτές και στη λειτουργία της αγοράς, κάνοντας τον μέχρι τώρα «απολογισμό» του click away. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στο click away τόνισε ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πως οι αγορές τους είναι εφικτές λόγω του μέτρου που εφαρμόστηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανάπτυξης «κόντρα σε πολλούς που δεν το πίστεψαν στην αρχή».



Η αγορά λειτούργησε καλά με το click away και ειδικά για την αγορά των παιχνιδιών υπογράμμισε πως νιώθει υπερήφανος που «χιλιάδες παιδιά θα κάνουν γιορτές με τα παιχνίδια τους διότι καταφέραμε να πείσουμε την Επιτροπή και να οργανώσουμε αυτό το σύστημα». Συμπλήρωσε πως για τον συγκεκριμένο κλάδο όπως και για ορισμένους άλλους κλάδους το μέτρο «δούλεψε», σε αντίθεση με κάποιους άλλους που το μέτρο δούλεψε λιγότερο. Υπογράμισε, εξάλλου, ότι οι ανάγκες των εορτών παράλληλα με το γεγονός ότι «μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών έμεινε κλειστή και δεν χρησιμοποίησε το click away δημιούργησε για τα μικρά καταστήματα παιχνιδιών συνθήκες μεγάλου τζίρου».

Πλεονέκτημα γενικά έχουν οι κλάδοι που πωλούν προκατασκευασμένα προϊόντα ενώ πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες σε κλάδους όπως η ένδυση και η υπόδηση όπου χρειάζεται ο καταναλωτής να δοκιμάζει το προϊόν. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην τελευταία Κυριακή του χρόνου που τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά, ενώ για την Κυριακή 3 Ιανουαρίου η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε προαιρετική λειτουργία των σούπερ μάρκετ. Ερωτηθείς σχετικά με τις ουρές και το συνωστισμό που παρατηρείται αυτές τις μέρες, τόνισε ότι οι έλεγχοι είναι ασταμάτητοι από όλες τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Τα μέτρα σε γενικές γραμμές τηρούνται, ωστόσο, κάποια πρόστιμα έχουν επιβληθεί και σε σούπερ μάρκετ.



Με βάση, δε, τα στοιχεία της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων προκύπτει ότι «δεν έχει φανεί κάποια ιδιαίτερη διασπορά στα σούπερ μάρκετ» κάτι που σημαίνει ότι τα μέτρα τηρούνται. Εξάλλου, ο υπουργός χαρακτήρισε αναπόφευκτη την κίνηση στα ΚΤΕΛ για την παραλαβή δεμάτων από τη στιγμή που απαγορεύθηκε η μετακίνηση από νομό σε νομό. Για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 10 το βράδυ ακόμη και την Πρωτοχρονιά, τόνισε ότι «αν θέλαμε την ενθάρρυνση των ρεβεγιόν δεν θα βάζαμε κανένα μέτρο. Φοβόμαστε τα ρεβεγιόν, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί να τινάξει στον αέρα όσα χτίσαμε με μεγάλο κόπο και κόστος», υπογράμμισε ο υπουργός. «Καταλαβαίνω την ανάγκη να δούμε τους συγγενείς και να περάσουμε όμορφα, είπε ο κ. Γεωργιάδης, όμως δυστυχώς αυτός ο ιός τρέφεται από τις δικές μας χαρές και τις μετατρέπει σε λύπες και τραγωδίες». Το 2021 θα έρθει το εμβόλιο και έτσι του χρόνου θα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε όμορφα στο ρεβεγιόν, προσέθεσε.



Η σύσταση είναι να κάνουμε ρεβεγιόν με τη στενή οικογένεια και το όριο των 9 ατόμων μπήκε για συγκεκριμένες κοινωνικές περιπτώσεις. Ο ίδιος τόνισε πως είναι δίκαιη και λογική η ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για την πανδημία και για το πώς θα λειτουργήσει η αγορά μετά το lockdown, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υποκρινόμαστε ότι η πανδημία δεν θα έχει επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό τα μέτρα της κυβέρνησης φροντίζουν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό πλέγμα φροντίδας για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν κρατηθεί ζωντανές, σημείωσε, δηλώνοντας αισιόδοξος πως όταν δοθεί η ευκαιρία η οικονομία της χώρας θα ξαναπροχωρήσει.