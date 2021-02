Με μια ανάρτησή του στο Twitter σχολίασε την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα ο Dr. Dhebreyesus, επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Thank you for a very good call, @tsipras_eu, former Prime Minister of #Greece. We must #ACTogether to share know how, increase vaccine production and ensure doses of #COVID19 vaccines are given first to all health workers and vulnerable populations in all countries. #VaccinEquity»



Ο Dr. Dhebreyesus ευχαρίστησε τον κ. Τσίπρα για τη συζήτηση τους, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να μοιραστούμε τεχνογνωσία, να αυξήσουμε την παραγωγή εμβολίων και αυτά να διατεθούν πρώτα στους ευάλωτους πληθυσμούς και στους υγειονομικούς όλων των χωρών».