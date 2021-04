Επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 12 Απριλίου τα καταστήματα λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη και Αχαϊα. Κλειστά θα παραμείνουν στην Κοζάνη, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, που παρουσίασε επίσης τον επικαιροποιημένο επιδημιολογικό χάρτη της χώρας με τις περιοχές σε κόκκινο και βαθύ κόκκινο.

Στην ενημέρωση της Παρασκευής (9/4) για την εξέλιξη της πανδημίας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε επίσης ότι από τη Δευτέρα 12 Απριλίου θα λειτουργούν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Ανακοίνωσε επίσης την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου με click away και click in shop για την Αχαΐα και μόνον με click away στη Θεσσαλονίκη. Στην Κοζάνη παραμένει η αναστολή της λειτουργίας του λιανεμπορίου.

Στο λιανικό τίθεται επίσης νέο πλαφόν:

Για επιφάνειες έως 500 τ.μ. ένα άτομο ανά 25 τ.μ.,

για επιφάνειες άνω των 500 τ.μ., κάθε 100 τ.μ. πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης επιπρόσθετα.

Ωστόσο, δεν ελήφθη απόφαση για άνοιγμα των εμπορικών κέντρων, κάτι που θα επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα και ανάλογα με τα επιδημολογικά δεδομένα.

Ως προς τον επιδημιολογικό χάρτη, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο») ανεβαίνουν η Κως και ο δήμος Ήλιδας στην Ηλεία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Κατόπιν τούτου, στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται οι εξής περιοχές: