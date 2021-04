Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, απάντησε στην ενημέρωση της Παρασκευής (9/4) σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τα self tests, που μπαίνουν στις ζωές μας.

Έπειτα από σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Κοντοζαμάνης δήλωσε ότι τα διπλά self test ανά βδομάδα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Λυκείων θα ισχύουν για αυτό το πρώτο διάστημα, έως ότου μπει σε μία κανονική ροή η διαδικασία. Όπως διευκρίνισε ο κ. Κοντοζαμάνης, το επόμενο διάστημα τα σχολεία θα λειτουργούν με ένα self test ανά βδομάδα.

Ρωτήθηκε επίσης για το τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες αν το self test δεν δώσει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση, δηλαδή, που βγει άκυρο. Με δεδομένο ότι δικαιούνται μόνο δύο τεστ την εβδομάδα, πώς θα μπορέσουν να καλύψουν μια τέτοια απώλεια; Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι αυτό είναι μία εξαιρετικά μικρή πιθανότητα



«Αν ωστόσο συμβεί κάτι τέτοιο, με το άκυρο αποτέλεσμα του self test, ο μαθητής θα μπορεί να μεταβεί σε μία δημόσια δομή και να υποβληθεί δωρεάν σε νέα τεστ», δήλωσε ο κ. Κοντοζαμάνης.



Μετά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Λυκείου, η διάθεση των self test θα «ανοίξει» και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Μεταξύ αυτών είναι το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η μεταποίηση, το χονδρικό εμπόριο και η εστίαση στον βαθμό που είναι ανοικτή, τόνισε ο υφυπουργός Υγείας.