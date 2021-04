Τον σημαντικό ρόλο που θα παίξουν τα self test στο σταδιακό άνοιγμα δραστηριοτήτων, τη μεγάλη ανταπόκριση που έδειξαν μαθητές και εκπαιδευτικοί τις πρώτες ημέρες διάθεσής τους από τα φαρμακεία, αλλά και τον αυξημένο αυτοέλεγχο από τους πολίτες για πιστή τήρηση των μέτρων τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος.

Όπως αναφέρει, «το κεντρικό μήνυμα στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας είναι οι μεγαλύτεροι βαθμοί ελευθερίας με αυξημένο αυτοέλεγχο της κοινωνίας και έμφαση στην όσο πιο πιστή τήρηση των ακόλουθων μέτρων», εξηγώντας πως αυτό γίνεται με «μάσκες, self-test, εμβόλια και βεβαίως αποφυγή κοινωνικών εκδηλώσεων μεγάλων ομάδων».

Είναι χαρακτηριστικό - σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση - ότι μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαν διατεθεί πάνω από 315.000 self test από 10.055 φαρμακεία σε μαθητές και καθηγητές, ποσοστό που υπερέβη ήδη το 70% των δικαιούχων αυτής της φάσης, σημειώνει ο κ. Σκέρτσος, επισημαίνοντας ότι αυτό δείχνει τη μεγάλη ανταπόκριση που έδειξαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενόψει της επαναλειτουργίας των Λυκείων από τη Δευτέρα.



«Γιατί είναι αναγκαίο να εφαρμόσουμε τώρα μια νέα κοινωνική συμφωνία γύρω από την τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας;» αναφέρει αναλυτικά στη δήλωσή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και εξηγεί:

«Ένα και πλέον χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα κομβικό σημείο σε ό,τι έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το βέβαιο είναι πως η αυστηρότητα των μέτρων δεν είναι πλέον ευθέως ανάλογη με την επιθυμητή συμμόρφωση. Μάλιστα καθώς η κόπωση όλων μας είναι μεγάλη, μπορεί να φέρνει πλέον και τα αντίστροφα αποτελέσματα. Αυτό έχει αντίκτυπο σε μέτρα που «κλείνουν» δραστηριότητες διότι η λογική πίσω από το κλείσιμο δραστηριοτήτων είναι οι εργαζόμενοι και όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους να οδηγηθούν από χώρους υψηλότερης μεταδοτικότητας σε χώρους χαμηλότερης μεταδοτικότητας. Συνεπώς, η μη τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης στα σπίτια (η έκπτωση στο “stay at home”) ή εκτός αυτών λόγω κόπωσης είναι πιθανόν (ανάλογα με το ποσοστό της μη τήρησης) να οδηγεί ακόμα και σε αύξηση της μεταδοτικότητας».



Όπως τονίζει ο κ. Σκέρτσος στη συνέχεια: «Εδώ λοιπόν βρίσκεται και το κλειδί της νέας συμφωνίας, ώστε να πετύχουμε ξανά τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του γενικού πληθυσμού στα μέτρα Δημόσιας Υγείας και την τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης, για όσο κρατάει η πανδημία. Με την έλευση των self-test έχουμε τη δυνατότητα να επαναφέρουμε δραστηριότητες σε λειτουργία οι οποίες (με τα νέα πρωτόκολλα) θα έχουν χαμηλότερους δείκτες μετάδοσης από ο,τι στην τρέχουσα κατάσταση του “lockdown” που δεν υπάρχει χωρίς ουσιαστικό “stay at home”.



Η νέα φιλοσοφία είναι ότι οι πολίτες πλέον μπαίνουν σε συνδυασμό συμμετοχικού και υποχρεωτικού screening, συνεπώς έχουμε ταχύτερη ανίχνευση των θετικών και άρα καλύτερη πρόληψη. Έτσι αυξάνεται εμμέσως και η αποτελεσματικότητα της ιχνηλάτισης. Σε αυτήν την φάση ο στόχος μας δεν είναι να μειώσουμε αναγκαστικά την κινητικότητα, καθώς αυτό έχει οδηγήσει σε υψηλή κόπωση στους πολίτες, αλλά να ελαττώσουμε την μεταδοτικότητα και να αυξήσουμε τη συμμετοχή του κόσμου στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας.



Το κεντρικό μήνυμα στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας, λοιπόν, είναι μεγαλύτεροι βαθμοί ελευθερίας με αυξημένο αυτοέλεγχο της κοινωνίας και έμφαση στην όσο πιο πιστή τήρηση των ακόλουθων μέτρων. Δηλαδή μάσκες, self-test, εμβόλια και βεβαίως αποφυγή κοινωνικών εκδηλώσεων μεγάλων ομάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η κυβέρνηση δείχνουν μεγάλη ανταπόκριση στην διάθεση των self test από την πλευρά των μαθητών Λυκείου αλλά και των εκπαιδευτικών ενόψει της επαναλειτουργίας των Λυκείων τη Δευτέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαν διατεθεί πάνω από 315.000 self test από 10.055 φαρμακεία σε μαθητές και καθηγητές, ποσοστό που υπερέβη ήδη το 70% των δικαιούχων αυτής της φάσης.



Για περισσότερες οδηγίες γύρω από τη διενέργεια του self test και τη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος, επισκεπτόμαστε τη σελίδα https://self-testing.gov.gr».