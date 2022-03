Κυμπουρόπουλος: Στη νέα Ειδική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τον κορονοϊό

Ρόλο συντονιστή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναλαμβάνει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, στη νέα Ειδική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την πανδημία της COVID-19, μετά από καθολική έγκριση της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής (Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future - COVI).