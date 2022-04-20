Οποιεσδήποτε ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν έως 25/4 στο .
Οι πίνακες των υποψηφιοτήτων θα οριστικοποιηθούν την Τετάρτη 27/4.
Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
1. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
6. ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
7. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8. ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13. ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
14. ΣΙΤΖΑΚ ΕΜΙΝ ΚΙΑΜΗΛ
15. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
16. ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
17. ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΝΕΤΑ
19. ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20. ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
21. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
22. ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
23. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
26. ΧΩΜΑΤΑ ΖΩΗ
ΑΤΤΙΚΗ
1. STOYANOY RADOSTIN (ΧΑΡΗΣ)
2. ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΙΜΕΣΗ ΟΛΓΑ
3. ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
7. ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
10. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
11. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
12. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13. ΑΛΕΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΑΜΠΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
15. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
16. ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
17. ΑΝΤΩΝΙΟΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
18. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19. ΑΡΑΠΗ- ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)
20. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
21. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
22. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
23. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
24. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
25. ΒΑΒΟΥΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
26. ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
27. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
29. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
30. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ
32. ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
33. ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
34. ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
35. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
36. ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
37. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38. ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
39. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
40. ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
41. ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
42. ΓΕΝΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
43. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
44. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
45. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
46. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
47. ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
48. ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
49. ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
50. ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
51. ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
52. ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
53. ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΟΣ
54. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
55. ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
56. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
57. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
58. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ)
59. ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
60. ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
61. ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
62. ΔΟΥΦΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
63. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
64. ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
65. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
66. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
67. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
68. ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
69. ΖΑΧΑΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
70. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
71. ΖΗΣΗ ΕΦΗ
72. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
73. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
74. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
75. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
76. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
77. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
78. ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
79. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
80. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
81. ΚΑΙΝΑΝΑ ΠΕΓΚΥ
82. ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
83. ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
84. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
85. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
86. ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
87. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
88. ΚΑΛΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
89. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
90. ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
91. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
92. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
93. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
94. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
95. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
96. ΚΑΡΑΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
97. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
98. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
99. ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
100. ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
101. ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ
102. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
103. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
104. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ
105. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
106. ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
107. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
108. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
109. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΑΚΗΣ
110. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
111. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΑΚΗΣ)
112. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ
113. ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
114. ΚΕΪΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
115. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
116. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
117. ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
118. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
119. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ
120. ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
121. ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
122. ΚΟΝΟΜΑΔΗ ΕΛΕΝΑ
123. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
124. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
125. ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
126. ΚΟΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
127. ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
128. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
129. ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
130. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
131. ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
132. ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
133. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
134. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
135. ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
136. ΚΟΥΦΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
137. ΚΟΨΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
138. ΚΡΕΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
139. ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
140. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
141. ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
142. ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
143. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
144. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
145. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
146. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
147. ΛΑΒΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
148. ΛΑΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
149. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
150. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
151. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
152. ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
153. ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
154. ΛΕΚΑΤΣΑ ΣΤΑΜΩ
155. ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΜΑΚΗΣ
156. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
157. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
158. ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
159. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
160. ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
161. ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
162. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
163. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ-BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ
164. ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
165. ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
166. ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
167. ΜΑΛΑΓΚΩΝΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
168. ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
169. ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
170. ΜΑΜΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
171. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
172. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
173. ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
174. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
175. ΜΑΝΤΑ ΣΙΣΣΥ
176. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
177. ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
178. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
179. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ
180. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
181. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΑΝΑ)
182. ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
183. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
184. ΜΗΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
185. ΜΗΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
186. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)
187. ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
188. ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
189. ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
190. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
191. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
192. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
193. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
194. ΜΠΑΡΤΗΣ ΜΑΝΟΣ
195. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
196. ΜΠΑΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ
197. ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
198. ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ
199. ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
200. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
201. ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΔΗΜΟΣ)
202. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
203. ΜΠΟΥΓΔΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
204. ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
205. ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΗΣ
206. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
207. ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
208. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
209. ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
210. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
211. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
212. ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
213. ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΗΣ
214. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
215. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
216. ΟΡΦΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
217. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΩΝ
218. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
219. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
220. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
221. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΠΑΝ)
222. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
223. ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
224. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
225. ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
226. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
227. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
228. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
229. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
230. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
231. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
232. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
233. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΚΗΣ
234. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
235. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
236. ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
237. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
238. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
239. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
240. ΠΑΡΙΣΗ ΕΦΗ
241. ΠΑΤΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
242. ΠΑΤΣΑΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
243. ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
244. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
245. ΠΙΛΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
246. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
247. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
248. ΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
249. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
250. ΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
251. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
252. ΡΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
253. ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
254. ΡΕΠΟΥΣΗ ΚΟΡΙΝΝΑ
255. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
256. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ
257. ΡΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
258. ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
259. ΡΟΥΜΑΝΕΑ (ΜΑΛΑΜΗ) ΜΑΓΔΑ
260. ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
261. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
262. ΣΑΓΩΝΑΣ ΦΩΤΗΣ
263. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
264. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
265. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
266. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ)
267. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ
268. ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
269. ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
270. ΣΕΡΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
271. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
272. ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
273. ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
274. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
275. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
276. ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
277. ΣΚΟΥΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
278. ΣΚΥΝΔΙΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
279. ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
280. ΣΠΑΝΕΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
281. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
282. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
283. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
284. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
285. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
286. ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
287. ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
288. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
289. ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
290. ΣΤΕΦΟΥ ΟΛΓΑ
291. ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
292. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
293. ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
294. ΣΤΡΟΥΖΑ ΕΛΕΝΑ
295. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ (ΤΖΟΥΛΙΟ)
296. ΤΑΡΑΜΠΟΥΚΑ (ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
297. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
298. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
299. ΤΖΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
300. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
301. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
302. ΤΟΠΑΛΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ
303. ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
304. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ
305. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
306. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ
307. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
308. ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
309. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
310. ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
311. ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
312. ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ (ΜΑΡΑΚΑ) ΕΛΕΝΗ
313. ΤΣΙΠΡΑ ΖΑΝΕΤ
314. ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
315. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
316. ΤΣΟΛΟΜΥΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
317. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
318. ΤΣΟΥΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
319. ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
320. ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
321. ΦΑΦΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
322. ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
323. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
324. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
325. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
326. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
327. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
328. ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
329. ΧΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
330. ΧΑΡΑΤΣΗ ΛΕΛΟΥΔΑ (ΛΟΥΛΑ)
331. ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
332. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
333. ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
334. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
335. ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
336. ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
337. ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
338. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
339. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
340. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
341. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
342. ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
1. ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΚΑΒΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5. ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΥΡΙΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ)
7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
10. ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
2. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
4. ΑΝΤΥΠΑ-ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
6. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
8. ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
10. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
11. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ
12. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ
13. ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
14. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
15. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
17. ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
18. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
19. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
21. ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΛΑΓΑΡΗ - ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΝΟΡΑ
24. ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
25. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
26. ΛΥΜΠΕΡΗ-ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
27. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
28. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΕΣΗ
29. ΜΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
30. ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
31. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
32. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
33. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΕΥΗ)
35. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
36. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
37. ΝΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣ
38. ΝΤΟΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
39. ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
40. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
41. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)
42. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
43. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
44. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
45. ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΗ
46. ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
47. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48. ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
49. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
50. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
51. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
52. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
53. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
54. ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55. ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
56. ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2. ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3. ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΙΜΗΣ)
6. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
8. ΚΟΥΤΑ ΑΝΝΑ
9. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
11. ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
12. ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15. ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
18. ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ
19. ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
20. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
21. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
22. ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
23. ΤΖΩΡΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
24. ΤΣΙΑΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1. ΖΑΜΠΕΛ ΑΝΝΑ
2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ
3. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΜΠΕΛΟΥΚΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
5. ΜΠΙΝΕΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣ
6. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ
7. ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ
9. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΗΠΕΙΡΟΣ1. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
2. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
3. ΓΚΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
5. ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΖΔΡΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
8. ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
9. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΙΤΣΑ(ΕΛΕΝΗ)
10. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
11. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
12. ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
16. ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
17. ΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18. ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
19. ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20. ΝΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21. ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ
22. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
24. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ
25. ΣΔΡΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
26. ΣΟΥΛΕΛΕ ΛΙΛΑ-ΑΓΛΑΙΑ
27. ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ
28. ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
29. ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
30. ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ
2. ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5. ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
6. ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
7. ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
9. ΖΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
11. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ
12. ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
15. ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΒΑΝΕΣΣΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
16. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
19. ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
20. ΜΕΜΤΣΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΣΑ)
21. ΜΙΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22. ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
23. ΞΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24. ΠΑΠΑΖΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
25. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΠΗ
26. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28. ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
29. ΣΙΩΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
30. ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
31. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
32. ΤΖΙΩΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
33. ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
1. ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
2. ΓΚΙΒΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
6. ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΚΙΚΗ
9. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
10. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
12. ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΑΝΝΑ
13. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
14. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
15. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
16. ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
6. ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
7. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
8. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
9. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
10. ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
11. ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13. ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
15. ΔΑΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
16. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
17. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18. ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
20. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
21. ΖΟΡΚΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
23. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
24. ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
25. ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
26. ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
27. ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
28. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
29. ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
30. ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
31. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
32. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
33. ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
34. ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
35. ΚΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
36. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37. ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38. ΚΥΠΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
39. ΚΩΣΤΗ ΒΙΟΛΑ ΜΑΚΡΙΝΑ
40. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
41. ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
42. ΜΑΪΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
44. ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
45. ΜΑΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
46. ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
47. ΜΙΖΕΛΗ ΖΩΗ
48. ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
49. ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
50. ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ
51. ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
52. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
53. ΜΥΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
54. ΝΑΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
55. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
56. ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
57. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛΤΟΣ
58. ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
59. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
60. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
61. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
62. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
63. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
64. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
65. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
66. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
67. ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
68. ΡΑΝΕΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
69. ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
70. ΡΟΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
71. ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
72. ΡΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
73. ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
74. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
75. ΣΑΪΝΙΔΟΥ ΑΝΝΗ
76. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
77. ΣΚΟΥΜΠΕΡΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
78. ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ)
79. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
80. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
81. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
82. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΟΤΕ -1,06%ΛΗΣ (ΑΡΗΣ)
83. ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
84. ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
85. ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
86. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
87. ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
88. ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
89. ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
90. ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
91. ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
92. ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
93. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
94. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
95. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
96. ΧΕΙΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
97. ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
1. ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
3. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ
4. ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
6. ΒΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
9. ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
10. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
12. ΚΑΖΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
14. ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15. ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΚΑΛΠΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
17. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
18. ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
20. ΚΟΥΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ
21. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
22. ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΜΑΚΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
24. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
26. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
27. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
28. ΜΑΡΑΚΗ ΣΟΦΗ ΕΙΡΗΝΗ
29. ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
30. ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
31. ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ
32. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
33. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
34. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
35. ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
36. ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
37. ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
38. ΠΙΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
39. ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
40. ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
41. ΣΕΛΗΘΩΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
42. ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43. ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44. ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
45. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
46. ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
47. ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
48. ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
49. ΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
50. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
51. ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
52. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
53. ΦΡΑΔΕΛΟΥ (ΝΙΚΟΛ) ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
54. ΨΑΡΡΑ ΣΤΕΛΛΑ
55. ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
1. ΒΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
4. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
7. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ)
8. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
9. ΤΖΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ1. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
3. ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4. ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΓΚΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ
5. ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
7. ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
8. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
9. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
10. ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
11. ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
12. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
13. ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
14. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
15. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
16. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΟΛΓΑ
18. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
20. ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ
21. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
22. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23. ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
24. ΣΚΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
25. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
26. ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
27. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29. ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30. ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
32. ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33. ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
34. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
35. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
36. ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΞΕΝΗ
4. ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
7. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
9. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10. ΚΑΝΔΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
11. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
12. ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
13. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
14. ΚΟΛΙΟΒΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15. ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
16. ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
17. ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
18. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19. ΠΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
21. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
22. ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
23. ΠΡΙΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
24. ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ)
25. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)
26. ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28. ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
29. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
30. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΒΑΝΑ)
31. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ