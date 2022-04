Τη Λειτουργία της Αναστάσεως, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακάριου, παρακολούθησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στον ελληνορθόδοξο Ναό της Αναστάσεως, στην περιοχή Kogarah του Σίδνεϊ.

Στη λειτουργία παρευρέθηκε, επίσης, ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Scott Morisson, με τον οποίο η Λίνα Μενδώνη είχε σύντομη συνομιλία. Η Υπουργός, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο άναψαν ένα κερί για τον δοκιμαζόμενο -εξαιτίας του παράλογου, του άδικου και αναίτιου πολέμου- λαό της Ουκρανίας, στον οποίον η Λίνα Μενδώνη έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον χαιρετισμό, που απηύθηνε στις χιλιάδες των ομογενών που παρακολούθησαν τη λειτουργία της Αναστάσεως,

Την Κυριακή του Πάσχα, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Θεολογικής Σχολής, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος περικόσμησε την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με το παράσημο του Τάγματος των Φιλοχρίστων μετ᾽ Αστέρος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, για την εν γένει προσφορά της στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, και κυρίως της θρησκευτικής.

Σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, στις 4.30 το πρωί, η Λίνα Μενδώνη παρακολούθησε την καθιερωμένη τελετή της Anzac Day, της εθνικής εορτής της Αυστραλίας, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων όλων των πολέμων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Dominic Perrottet για το ρόλο που διεδραμάτισε η Λήμνος, κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

H παρουσία της Υπουργού στις εορταστικές εκδηλώσεις της Anzac Day έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ξεκινά στη Λήμνο η υλοποίηση του προγράμματος του Open Air Museum, που σκοπό έχει να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Λήμνου ως βάση για την εκστρατεία, την στρατοπέδευση, τον εφοδιασμό, την ιατρική περίθαλψη και την ανάπαυση των στρατευμάτων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (Australian and New Zealand Army Corps). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανέγερση μνημείου προς τιμήν των ANZAC και της προσφοράς τους στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δημιουργία διαδρομών, ειδικών σημάνσεων και σημείων πληροφόρησης στον ιστορικό τόπο της Λήμνου, όπου και βρίσκονται τα συμμαχικά νεκροταφεία. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Βετεράνων της αυστραλιανής κυβέρνησης, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Δεδομένου ότι η περιοχή είναι κηρυγμένη ως ιστορικός τόπος, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνεργάζεται στο πρόγραμμα, καθώς έχει άμεση αρμοδιότητα.

Στη συνέχεια η Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση με τον Υπουργό της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Ben Franklin, αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού (Minister for Aboriginal Affairs, the Arts and Regional Youth). Αντικείμενο της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ήταν η ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα του Πολιτισμού ανάμεσα στις δύο χώρες, τόσο στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στον σύγχρονο πολιτισμό. Ειδική αναφορά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε στην προετοιμασία διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας σχετικά με την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και για την Αυστραλία.