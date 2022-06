Στις Βρυξέλλες για το 7ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας (28-29 Ιουνίου) βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Το Φόρουμ διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενο την Πολιτική Προστασία. Περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες από εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, θεσμικά όργανα της ΕΕ, ΜΚΟ, την επιστημονική κοινότητα και εθελοντικές οργανώσεις, συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις κι εμπειρίες σχετικά με όλες τις πτυχές διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών.

Φέτος το Φόρουμ διεξάγεται με κεντρικό μήνυμα «Προς μια ταχύτερη, πιο πράσινη και πιο έξυπνη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών». Πρόκειται για το πρώτο που διοργανώνεται μετά από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα προβληματισμού σχετικά με τον ρόλο, σήμερα και στο μέλλον, του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, ιδίως με δεδομένη την κρίσιμη συνεισφορά του τόσο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και στην συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες θεματικές:

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής -Προετοιμασία για ακραία καιρικά φαινόμενα





Προστατεύουμε τους πολίτες μας - Προσαρμογή σε νέους κινδύνους





Η Ευρώπη στον κόσμο - Πέρα ​​από τα γεωγραφικά μας όρια





Καινοτομία και ψηφιοποίηση - Όλη η γνώση μαζί

Ο κ. Στυλιανίδης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «How to respond to the next climate-related crisis?», ενώ στο περιθώριο των εργασιών θα έχει σειρά συναντήσεων με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Επίσης, ο Υπουργός θα συναντηθεί με τον Επικεφαλής του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών των Ηνωμένων Εθνών (UNDRR), Octavian Bivol, με τον οποίο θα συζητήσουν θέματα συνεργασίας με τον ΟΗΕ στη βάση προώθησης των στόχων του Πλαισίου Sendai 2015-2030. Στις εργασίες του Φόρουμ θα μετάσχουν, επίσης, ως ομιλητές, στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου.