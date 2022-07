Συρεγγέλα: Διασφαλίζουμε την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πράσινη ανάπτυξη

«Η πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού σε συνδυασμό με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και την κλιματική κρίση έκαναν πλέον επιτακτική τη λήψη μέτρων οικονομικής ανάκαμψης από όλες τις χώρες, δίνοντας έμφαση στην ισότητα των φύλων, στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και στις πράσινες δράσεις», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας σήμερα (11/7) σε διαδικτυακή εκδήλωση για την έρευνα «Empowering Women in the Transition towards Green Growth in Greece», παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη.