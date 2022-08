Από την τοποθεσία Yörükler-1, που βρίσκεται 55 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Gazi Paşa στη νότια Τουρκία, σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, ξεκινά τις έρευνες το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν», όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ερντογάν. Ο σχεδιασμός των Τούρκων είναι να πραγματοποιήσει έρευνες ως τον Οκτώβριο.

Όπως διευκρινίζει το Reuters, το πλοίο βρίσκεται εκτός των υδάτων που διεκδικούνται από την Κύπρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε το Αμπντουλχαμίντ Χαν σε ειδική τελετή σύμβολο της Άγκυρας στον ενεργειακό τομέα.

Μετά την τελετή, δημοσιεύτηκε οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX για το Abdulhamid Khan. Το πλοίο θα βρίσκεται στην περιοχή μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Τρία ακόμη πλοία θα συνοδεύσουν το πλοίο.





Η τουρκική Navtex



TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22.