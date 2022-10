Συνομιλίες με την πρόεδρο της Κάτω Βουλής της Πολωνίας, Ελζμπιέτα Βίτεκ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την έναρξη της επίσκεψής του στη Βαρσοβία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Twitter, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε πεδία κοινοβουλευτικής διπλωματίας, εμπορίου και πολιτισμού, αλλά και οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ ενημέρωσε την πρόεδρο για την κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ η ίδια τον ενημέρωσε από πλευράς της σχετικά με το πολωνικό αίτημα για πολεμικές επανορθώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας υπουργός ταξίδεψε στην Πολωνία για να συμμετάσχει στο Warsaw Security Forum και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα την ευρωπαϊκή αντίδραση στις παγκόμιες προκλήσεις: «The Resilient Future -Europe : What kind of EU Response to the Global Challenges».