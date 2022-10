Γεωργιάδης: Με τη Σ.Αραβία μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για σταθερότητα

Για το ίδιο όραμα που μοιράζεται η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία, όσον αφορά στη σταθερότητα και στις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής, μίλησε σήμερα (25/10) ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στο συνέδριο με θέμα: «The New Global Order: View from the State Room» στο πλαίσιο του 6th Future Investment Initiative «Investing in Humanity Enabling: a New Global Order» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.