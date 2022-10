Αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής πόθεν έσχες της Βουλής κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις για τον βουλευτή Γρεβενών, Ανδρέα Πάτση, ο οποίος διαγράφηκε νωρίτερα από τη Νέα Δημοκρατία.

Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει σε ανακοίνωσή του:

«Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3213/2003 (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο τέταρτο παρ. 5 του Ν. 4396/2016, ΦΕΚ Α΄ 111/8.6.2016) "….στους βουλευτές … απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα".

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου του ιδίου Νόμου "η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο αίτημα ο αρμόδιος τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ αποκάλυψε ότι ο Βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ, κ. Ανδρέας Πάτσης, τυγχάνει ιδιοκτήτης - κατά ποσοστό 100% - τριών (3) αλλοδαπών εταιρειών και συγκεκριμένα: α) της εταιρείας με την επωνυμία "SIGHTGREEN LTD", β) της εταιρείας με την επωνυμία "DAGORLIA LTD" και γ) της εταιρείας με την επωνυμία "HORSELORD LTD", οι οποίες άπασες έχουν καταστατική και πραγματική έδρα στην Κύπρο και οι οποίες μετέχουν στο κεφάλαιο (με διάφορα ποσοστά) σε ελληνικές εταιρείες, ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω Βουλευτή.

Το γεγονός αυτό, ήτοι η συμμετοχή του κου. Ανδρέα Πάτση στο κεφάλαιο των ανωτέρω αλλοδαπών εταιρειών, προκύπτει και αποδεικνύεται άνευ ετέρου και από την υπ’ αριθ. Δ 1112 -5719-7397-1102-6554-9 Δήλωση Πόθεν Έσχες που ο ίδιος έχει υποβάλει για τη χρήση του έτους 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων».

Αναλυτικά το αίτημα:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΡΑ

ΑΙΤΗΜΑ

Των:

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε. ΛΑΠΠΑ Βουλευτή, τακτικού μέλους της Επιτροπής Πόθεν Έσχες



ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΑΚΗ Βουλευτή, Αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Πόθεν Έσχες



Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3213/2003 (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο τέταρτο παρ. 5 του Ν. 4396/2016, ΦΕΚ Α΄ 111/8.6.2016) «….στους βουλευτές … απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα».

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου του ιδίου Νόμου «η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»



Μόλις πρόσφατα ο αρμόδιος τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ αποκάλυψε ότι ο Βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ, κ. Ανδρέας Πάτσης, τυγχάνει ιδιοκτήτης - κατά ποσοστό 100% - τριών (3) αλλοδαπών εταιρειών και συγκεκριμένα: α) της εταιρείας με την επωνυμία «SIGHTGREEN LTD», β) της εταιρείας με την επωνυμία «DAGORLIA LTD» και γ) της εταιρείας με την επωνυμία «HORSELORD LTD», οι οποίες άπασες έχουν καταστατική και πραγματική έδρα στην Κύπρο και οι οποίες μετέχουν στο κεφάλαιο (με διάφορα ποσοστά) σε ελληνικές εταιρείες, ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω Βουλευτή.



Το ως άνω άλλωστε γεγονός, ήτοι η συμμετοχή του κου. Ανδρέα Πάτση στο κεφάλαιο των ανωτέρω αλλοδαπών εταιρειών, προκύπτει και αποδεικνύεται άνευ ετέρου και από την υπ’ αριθ. Δ 1112 -5719-7397-1102-6554-9 Δήλωση Πόθεν Έσχες που ο ίδιος έχει υποβάλει για τη χρήση του έτους 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων.



Τούτων δοθέντων, αιτούμαστε την άμεση σύγκληση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, προκειμένου να διενεργηθούν οι δέουσες ενέργειες στο πλαίσιο των κατά νόμον αρμοδιοτήτων της.



Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Οι Αιτούντες



Σπυρίδων Ε. Λάππας

Παύλος Πολάκης».