Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας υποδέχθηκαν Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επίσκεψής της για ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ που βρίσκεται αναπτυγμένο στις εγκαταστάσεις της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) στο Στεφανοβίκειο και στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110 ΠΜ) στην Λάρισα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η εν λόγω επίσκεψη οργανώθηκε και σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defence Cooperation Agreement (MDCA)] και της Εφαρμοστικής Διευθέτησής της

Η Αντιπροσωπεία αποτελείτο από το Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο της Υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική και την παγκόσμια Αντιτρομοκρατία κ. David Cicilline ως επικεφαλής (Chair, Subcommittee on the Middle East, North Africa, and Global Counterterrorism), καθώς και τα μέλη του Κογκρέσου κ. Joe Wilson, κ. Susan Wild, κ. Sara Jacobs, κ. Kat Cammack και κ. Amata Coleman Radewagen.

Η Αντιπροσωπεία συνοδευόμενη από τον Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, επισκέφθηκε την έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ στο Στεφανοβίκειο του Βόλου, στην οποία έχει εγκατασταθεί προσωπικό και Ελικόπτερα (Ε/Π) UH-60 Black Hawk της 1ης CAB της Αεροπορίας Στρατού των ΗΠΑ. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης και πέραν της ανταλλαγής ευχών πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση – επίδειξη δυνατοτήτων με την συμμετοχή Ε/Π AH-64A, AH-64D και OH-58D της 1ης ΤΑΞΑΣ και Ε/Π UH-60 Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού των ΗΠΑ, που κατέδειξε το επίπεδο συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τέλος και κατά την διάρκεια της επίσκεψής της στην 110 ΠΜ, η Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου περιηγήθηκε στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της, στους οποίους φιλοξενούνται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 REAPER της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και το προσωπικό τους, με το οποίο αντάλλαξαν ευχές.