Μιλώντας για λογαριασμο της Κομισιόν, ο Υπατος Εκπρόσωπος δεν άφησε καμία ελπίδα διερεύνησης του εν λόγω δυστυχήματος, δηλώνοντας επί λέξει ότι:

Η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα της δε διαθέτουν ερευνητικές αρμοδιότητες σε σχέση με τέτοια περιστατικά. Το ίδιο ισχύει και για τον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών που κατέχει τρίτη χώρα.

Στην ερώτηση τους, ωστόσο, οι ευρωβουλευτές είχαν τονίσει χαρακτηριστικά ότι:

Το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1967 και συγκλόνισε την Κύπρο έδωσε τροφή για σενάρια εξόντωσης πολιτικών προσώπων. Μετά από έρευνες, με βάση τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, διαπιστώθηκε ότι αιτία της πτώσης ήταν η εσωτερική ανατίναξη με βόμβα.

Σχεδόν 55 χρόνια μετά, οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας δεν έχουν αποχαρακτηρίσει τα έγγραφα των πορισμάτων τους, για να εξακριβωθεί για ποιο λόγο έχασαν τη ζωή τους οι επιβαίνοντες, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν Κύπριοι και Έλληνες και επομένως Ευρωπαίοι πολίτες, λέγοντας ότι θα το πράξουν αφού παρέλθουν 99 χρόνια από το συμβάν.

Ρωτούσαν δε την Κομισιόν ,αν θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξασφάλιση του αποχαρακτηρισμού των εγγράφων με σκοπό την τελική επίλυση αυτού του μυστηρίου και με τον τρόπο αυτόν στην ανακούφιση της αγωνίας που εξακολουθεί να διακατέχει συγγενείς και φίλους, αρκετοί από τους οποίους είναι ακόμη εν ζωή;

Οι ευρωβουλευτές που κατέθεσαν την ερώτηση είναι οι: Λουκάς Φουρλάς (PPE), Νιαζί Κιζιλγιουρέκ (The Left), Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE), Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Γιώργος Γεωργίου (The Left), Αλέξης Γεωργούλης (The Left), Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE), Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (PPE), Βαγγέλης Μεϊμαράκης (PPE).

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο