Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στις 26-29 Απριλίου, με μία ενότητα αφιερωμένη στο μέλλον και τις προοπτικές των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μέσα σε μια μεταβαλλόμενη διεθνή πραγματικότητα.

Μπορούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να γυρίσουν πραγματικά σελίδα, στον απόηχο των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στις δύο χώρες; Ποιές είναι οι προοπτικές για μια ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των δύο κρατών, και τι ρόλο θα διαδραματίσει η εκλογική αναμέτρηση που λαμβάνει χώρα στην Τουρκία στις 14 Μαΐου; Υπάρχει εναλλακτική προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία αντί της πλήρους ένταξης;

Τα κρίσιμα ερωτήματα θα κληθούν να απαντήσουν πλήθος κορυφαίων ακαδημαϊκών, πολιτικών και αναλυτών και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, αλλά και παγκοσμίως, όπως ο Bruno Tertrais, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ιδρύματος Στρατηγικών Ερευνών της Γαλλίας, Ian Lesser, Αντιπρόεδρος του German Marshall Fund of the US, οι κορυφαίοι καθηγητές Soli Özel και Mustafa Aydin του Πανεπιστημίου Kadir Has της Τουρκίας (Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων της Τουρκίας), Selim Yenel, Πρόεδρος του Global Relations Forum of Turkey, Nilgun Arisan-Eralp, Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών του Ερευνητικού Ιδρύματος Οικονομικής Πολιτικής της Τουρκίας αλλά και Έλληνες ακαδημαϊκοί όπως η καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Μαριλένα Κοππά, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος και ο Επικεφαλής του Προγράμματο Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ Ιωάννης Γρηγοριάδης.

