Tο Delphi Economic Forum και ο Κύκλος Ιδεών, με την υποστήριξη των εκδόσεων Πατάκη, διοργανώνουν την εκδήλωση με θέμα: Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον.

Αφορμή για τη συζήτηση η επικείμενη έκδοση του βιβλίου του Charles H. Dallara «Euroshock: How the Largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone» και το βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022. Μία συζήτηση με τον Γιώργο Κουβαρά για το παρασκήνιο της οικονομικής κρίσης και όσα ακολούθησαν».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο King George, στην Πλατεία Συντάγματος.

Συζητούν:

Charles H. Dallara, Former Managing Director and Chief Executive Officer of the Institute of International Finance (IIF) (1993-2013); Chairman of the Board, Partners Group (USA) and Advisory Partner

Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, καθηγητής ΑΠΘ

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας

Γλώσσα: ελληνικά & αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία

*Είσοδος ελεύθερη

Για εγγραφή (προαιρετική) συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ: https://e-talk.gr/greek-crisis-lessons-for-the-future/?fbclid

