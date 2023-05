Η Ελλάδα έχει κάνει ενθαρρυντική πρόοδο για την ισχυροποίηση και την ανάπτυξη της οικονομίας της και είναι στην κατεύθυνση για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εκτίμησε μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο «Ελληνική Κρίση: Μαθήματα για το μέλλον» ο πρώην πρόεδρος του IIF (Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου), Τσαρλς Νταλάρα.

Με αφορμή την επικείμενη έκδοση του βιβλίου του Τσαρλς Νταλάρα How the Largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone» και το βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022, ο Τσαρλς Νταλάρα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκαν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και τις αποφάσεις που κλήθηκαν να λάβουν και στάθηκαν ιδιαίτερα στην επιλογή της αναδιάρθρωσης του χρέους.

Ερωτηθείς για το τι έπεισε τους πιστωτές να δεχθούν το κούρεμα του ελληνικού χρέους ο κ. Νταλάρα εκτίμησε πως οι περισσότεροι από τους πιστωτές συμπεριλαμβανομένων και των επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών, ήταν βαθιά αφοσιωμένοι στην έννοια και την πραγματικότητα της ύπαρξης της Ευρώπης.

«Όταν τους τηλεφωνούσα και τους έλεγα πως θα έπρεπε να δεχθούν μείωση ακόμη και 50% αντιστέκονταν αλλά τελικά συμφωνούσαν. Αυτό κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στη δέσμευσή τους στο μέλλον της Ευρωζώνης και επίσης, στο γεγονός ότι συνειδητοποιούσαν την πραγματικότητα. Αν αναγκαζόταν η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη, θα ακολουθούσε η Ιταλία. Για κάθε τράπεζα που είχε έκθεση ενός ευρώ στην Ελλάδα, υπήρχαν άλλες που είχαν τρία και τέσσερα στην Ιταλία. Οι Ευρωπαίοι τραπεζίτες έκαναν τεράστια λάθη κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2009. Πίστευαν πως αν υπάρξει πρόβλημα στην Ελλάδα, η Γερμανία θα την στηρίξει με κάποιο τρόπο. Τους προσέλκυε η απόδοση των ελληνικών ομολόγων παρ' ότι το αξιόχρεο της Ελλάδας μειωνόταν. Η ιδέα μιας Ευρώπης που θα μπορούσε να έχει διαλυθεί εξαιτίας και των τραπεζιτών, ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το αντέξουν», είπε ο κ. Νταλάρα και πρόσθεσε.

«Εκείνο που με φόβισε περισσότερο ήταν η σχέση μου με κάποιους βορειοευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι είχαν αρχίσει να πείθονται πως θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη, χωρίς να υποστεί, η Ευρωζώνη, σοβαρή ζημιά. Αυτό είναι παραίσθηση. 'Ακουγα ανθρώπους που μιλούσαν με μεγάλη ευκολία για το Grexit και σκεφτόμουν. Δεν βλέπουν; Θα ήταν πολύ μεγάλο το τίμημα εάν συνέβαινε αυτό».

Συνεχίζοντας άσκησε κριτική στην τρόικα λέγοντας πως «έκανε λάθη και έγιναν πράγματα για την ελληνική οικονομία που δεν έπρεπε να γίνουν, και πως σήμερα η διαχείριση κρίσεων είναι καλύτερη».

Εξήρε τον κ. Βενιζέλο για τη στάση του, και σημείωσε πως άφησε το υπουργείο 'Αμυνας για να μπει σε έναν πόλεμο. Αναφερόμενος στο βιβλίο του κ. Βενιζέλου είπε πως «συλλαμβάνει την πραγματικότητα της στιγμής. Γράφει πως μπαίνοντας η Ελλάδα σε αυτή την κρίση, μπήκε σε ένα εντελώς καινούργιο κεφάλαιο. Θαυμάζω την δύναμη που έδειξε ο ελληνικός λαός όπου επέμεινε στη δημοκρατία. Βεβαίως υπήρξαν εντάσεις πολύ μεγάλες, επέμεινε όμως και τώρα βλέπουμε τους καρπούς και έχουμε περάσει σε ένα πιο βιώσιμο κεφάλαιο από ότι έχει δει η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια».

Ο κ. Νταλάρα έκανε θετικές αναφορές στους πρώην πρωθυπουργούς, Λουκά Παπαδήμο και Γιώργο Παπανδρέου αν και χαρακτήρισε λάθος την ιδέα του δημοψηφίσματος.

Από την πλευρά του ο κ. Βενιζέλος τάχθηκε υπέρ των μετεκλογικών συναινέσεων και χαρακτήρισε στην συμφωνία των συστημικών πολιτικών δυνάμεων στα μείζονα θέματα «στρατηγικό πλεονέκτημα» για τη χώρα.

«Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό από τους εταίρους μας ότι δεν υπάρχει η περίπτωση του Grexit έπρεπε να βρεθεί μια λύση η οποία αναγκαστικά περνούσε από την αναδιάρθρωση του χρέους. Οι εταίροι μας βοήθησαν αλλά με μια διάθεση η οποία ήταν πολλές φορές τιμωρητική. Από την άλλη μεριά εμείς έπρεπε οπωσδήποτε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», είπε ο κ. Βενιζέλος και τόνισε:

«Η Ελλάδα έγινε ένα τεράστιο εργαστήριο. Το εργαστήριο, η Ελλάς και έχουμε προσφέρει ένα τεράστιο κεκτημένο στην Ευρωζώνη. Χωρίς την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα την πανδημία και την ενεργειακή κρίση στη συνέχεια. Σήμερα η Ευρώπη ξέρει πως υπάρχουν κρίσεις και αυτό είναι μια κολοσσιαία συμβολή της Ελλάδας. Το κεκτημένο είναι τεράστιο, η Ελλάδα μπορεί να είναι μια στέρεη οικονομία και χώρα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ουραγός στην Ευρωζώνη εύθραυστη και εκτεθειμένη σε κάθε κρίση. Αν θέλαμε να έχουμε μια πραγματική ατζέντα με μεγάλες εθνικές συναινέσεις θα έπρεπε να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα στην οικονομία, την εξωτερική πολιτική και την λειτουργία των θεσμών. Πρέπει να είμαστε σεμνοί, διορατικοί, να έχουμε συναινέσεις και έχουμε. Στην αρχή είμαστε μόνοι μας, το ΠΑΣΟΚ, μετά πήγαμε στο μεγάλο συνασπισμό με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε αυτό το εξάμηνο της απόλυτης εθνικής διακινδύνευσης, και μετά μπήκε στο τρίτο μνημόνιο στο οποίο δεν θα μπαίναμε εάν είχαμε κλείσει σωστά το δεύτερο και τώρα είναι μια συστημική δύναμη η οποία αποδέχεται την ευρωζώνη, το ευρώ, το ΝΑΤΟ, την σημασία που έχει η εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα φάσμα συστημικών δυνάμεων που αποδέχονται αυτές τις στρατηγικού χαρακτήρα παραδοχές. Μπορούμε να μιλήσουμε με άλλους όρους αλλά δεν το κάνουμε. Έχουμε ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα και το κρύβουμε. Το πολιτικό σύστημα είναι στραμμένο προς το παρελθόν πριν την κρίση και όχι μετά την κρίση.

Καταλήγοντας είπε πως απευθύνει «μια παράκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να το σκεφτούν έτσι. Έστω μετά τις εκλογές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Σημίτης και Λουκάς Παπαδήμος, η Μαριάννα Λάτση, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Γιώργος Ζαννιάς και ο Πέτρος Χριστοδούλου, οι Βασίλης Σκουρής, Γκίκας Χαρδούβελης, Τρύφων Θόδωρος, Αλέκος Παπαδόπουλος, Γιάννης Μανιάτης, Κώστας Μητρόπουλος, Συμεών Τσομώκος. Γιάννης Κυνηγόπουλος, Γιώργος Δανιάς κα.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr