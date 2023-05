Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Αμερικανικού Περιπτέρου – USA Pavilion, στο πλαίσιο της DEFEA 2023, η οποία άνοιξε τις πύλες της, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Αμερικανικό Περίπτερο εγκαινιάστηκε από τον Αμερικανό Πρέσβη στην Αθήνα, George J. Tsunis, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Assistant Secretary of the Army (Acquisition, Logistics, and Technology) and Army Acquisition Executive Doug Bush, τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, τη Senior Advisor for Defense Exports, DASA (DE&C) Sandy Long, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαο Μπακατσέλο.



Το USA Pavilion αποτελεί και φέτος το σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους επαγγελματίες του κλάδου της άμυνας και της ασφάλειας, παρέχοντας μια πλατφόρμα για δικτύωση, ανταλλαγή ιδεών, ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, και άμεση επαφή με βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων των αγορών άμυνας και ασφάλειας διεθνώς. Στο περίπτερο φιλοξενούνται 24 κορυφαίες αμερικανικές επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας, παρουσιάζοντας υπερσύγχρονους εξοπλισμούς, υπηρεσίες, οχήματα και ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού. Με εντυπωσιακά εκθέματα όπως τα M270A2 Multiple Launch Rocket System (MLRS), UH-60M Blackhawk, M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), the Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), a Stryker combat vehicle, a PLS HEMTT truck, FMTV truck, καθώς και ένα όχημα M1117 του Ελληνικού Στρατού.



Ο κύκλος των εκδηλώσεων που συνδέονται με την οργάνωση του Αμερικανικού Περιπτέρου άνοιξε τη Δευτέρα το απόγευμα, με τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, η οποία συγκέντρωσε μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης, εκπροσώπους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, υψηλόβαθμους αξιωματούχους και ηγετικά στελέχη του αμερικανικού στρατού, τους εκθέτες του USA Pavilion στο DEFEA 2023, τα στελέχη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και τους εκπροσώπους της Πρεσβείας των ΗΠΑ και πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να μιλήσουν για τις εξελίξεις στην αμυντική βιομηχανία και την ασφάλεια με έμφαση στην ελληνοαμερικανική συνεργασία και τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.



Εκθέτες Αμερικανικού Περιπτέρου: Aeroservices, Αir Industrial, Αviation Procurement Systems, BAE Systems, Boeing, By-light-By-linear, D&M Ammunition Manufacturing Solutions, Cubic Digital Intelligence, Dillon Aero, Inc., Erickson Inc., EWR Radar Systems, General Atomics Aeronautical, Lockheed Martin, Masterclock, Northrop Grumman, Onex Shipyards and Technologies Group, Pratt & Whitney - a division of Raytheon Technologies Corporation, S3 Aerodefense, State of Missouri Int’l Trade & Investment, Summit Aviation-Alpha Systems, Textron Aviation Inc., Titanium Industries, Inc., TotalView, Velos Rotors, Inc.

