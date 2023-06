Συμβούλιο Ευρώπης: Υπόλογη, ακόμη,η Ελλάδα για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης

Επιλεκτική άγνοια επιδεικνύουν οι εμπλεκόμενοι και αντιμαχόμενοι εν Ελλάδι, για το θέμα της μειονότητας στη Θράκη, σε πολύ πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλιου της Ευρώπης, με τις οποίες κατηγορειται η Ελλάδα ότι κακώς έκλεισε την Τουρκική Ενωση Ξάνθης και δεν ενέγραψε στα μητρώα της αντιστοιχες τουρκικές ενώσεις ((Bekir-Ousta and Others and Emin and Others)!