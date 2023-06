Οι επαγγελματίες λομπίστες έδωσαν σημαντικό «παρών» στο AGORA - 1st Corporate Affairs Forum 2023, το οποίο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8 και 9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο The Margi.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι επαγγελματίες Εταιρικών Υποθέσεων συζήτησαν, με δομημένο και ουσιαστικό τρόπο, μια σειρά από θέματα που απασχολούν την επαγγελματική τους καθημερινότητα σε πάνελ στα οποία συμμετείχαν πολιτικοί, ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και ανώτερα στελέχη Εταιρικών Υποθέσεων από μεγάλες ξένες και ελληνικές εταιρείες.



Οι εργασίες του διημέρου κάλυψαν σειρά από θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος των επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ακούσουν συναδέλφους τους από ποικίλους κλάδους και διαφορετικές εταιρείες να μοιράζονται εμπειρίες, καλές πρακτικές, όπως και τις προκλήσεις για το επάγγελμά τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.



Το AGORA – Corporate Affairs Forum οργανώθηκε από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS και περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες:

Ρυθμιστικό πλαίσιο ομάδων πίεσης στην Ελλάδα: Διδάγματα και προοπτικές

Επικοινωνία για Εταιρικές Υποθέσεις – Σχεδιασμός στρατηγικής και ψηφιακά εργαλεία

Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας για την εικόνα του επαγγέλματος των Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα.

Πορεία σε αβέβαιους καιρούς: Πώς επιχειρήσεις και κυβερνήσεις μπορούν να εργαστούν μαζί;

Εταιρικές Υποθέσεις στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες: Ομοιότητες, διαφορές, αλληλεπιδράσεις

Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG – Καλές Πρακτικές

Μπορεί να νοούνται απαγορεύσεις κλάδων κατά την άσκηση της λειτουργίας των Εταιρικών Υποθέσεων;

Ο ρόλος της επιστήμης στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών

Τι θα απασχολήσει τα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα έως το τέλος 2023;

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Public Affairs and Networks και ιδρυτής του AGORA – Corporate Affairs Forum, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η ιδέα για τη δημιουργία ενός φόρουμ συνάντησης, δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα σε επαγγελματίες Εταιρικών Υποθέσεων, καθώς και με άλλους εταίρους με συνάφεια προς το επάγγελμα αυτό, πήρε σάρκα και οστά με πετυχημένο τρόπο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι επαγγελματίες λομπίστες πήραν οι ίδιοι τα πρωτεία του λόγου, για να συζητήσουν με νηφαλιότητα, πληρότητα και διαφάνεια τα του οίκου τους, αποδεικνύοντας, αφενός, τη χρησιμότητα της δουλειάς τους στην παραγωγή αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών και, αφετέρου, την πίστη τους στην άσκηση του επαγγέλματός τους, με διαφάνεια και ακεραιότητα. Η βάση είναι ήδη στέρεα και υποσχόμενη ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον και πετυχημένο AGORA – 2nd Corporate Affairs Forum 2024».



Το AGORA – 1st Corporate Affairs Forum 2023 υποστηρίχθηκε από τις εταιρείες Vodafone (πλατινένιος χορηγός), ΕΥ (χρυσός χορηγός), AbbVie, Deep Capital Group, Gravity The Newtons, Hellas GOLD, HELLENiQ ENERGY, Intrakat, JTI, Pfizer, V.D. Ikonomidis Law Firm, Volvo, ΕΥΔΑΠ (χορηγούς), ΙΚΕΑ, ΖΑΓΟΡΙ (χορηγούς σε είδος).

