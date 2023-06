Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (26/6) και τα μέλη της πρόκειται να ορκιστούν την Τρίτη (27/6).

Στους εκλεκτούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, πέρα από τους παλιούς γνώριμους, περιλαμβάνονται και νέα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, από τους 64 που απαρτίζουν τη νέα κυβέρνηση, οι 23 αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ως υφυπουργοί ή υπουργοί, με στόχο να επαληθεύσουν τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Τα 23 νέα πρόσωπα έχουν ως εξής:

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου – Δημήτρης Καιρίδης

Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Μαρία Κεφάλα

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διονύσιος Σταμενίτης

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Σταύρος Κελέτσης

Υφυπουργός Τουρισμού – Έλενα Ράπτη

Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Γιάννης Παππάς

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Δημήτρης Παπαστεργίου

Υπουργός Επικρατείας – Σταύρος Παπασταύρου

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Θάνος Πετραλιάς

Υφυπουργός Εξωτερικών – Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης – Στάθης Κωνσταντινίδης

Υφυπουργός Εσωτερικών – Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας – Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός Υγείας – Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υφυπουργός Υγείας – Μάριος Θεμιστοκλέους

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών – Χριστίνα Αλεξοπούλου

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών – Νίκος Ταχιάος

Υφυπουργός Ανάπτυξης – Μάξιμος Σενετάκης

Υφυπουργός Ανάπτυξης – Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ – Θανάσης Κοντογεώργης

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος – Παύλος Μαρινάκης

Το who is who των 23 νέων προσώπων

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου: Δημήτρης Καιρίδης

Γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher School στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστόνης. Δίδαξε Διεθνή Πολιτική στο Harvard, στο Tufts, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι τακτικός καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», διευθυντής της Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας και του Δικτύου Ναυαρίνο.

Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Μαρία Κεφάλα

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Σπούδασε στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικεύτηκε στην παιδιατρική και συγκεκριμένα στο ιστορικό νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων. Εργάστηκε στο Γ.Ν. Φιλιατών, στο Γ.Ν. Ιωαννίνων και στην 5η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Δημόσιας Υγείας, Προαγωγή υγείας σε παιδιά και εφήβους.

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Διονύσιος Σταμενίτης

Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά. Μετά την αποφοίτησή του από το 1ο Λύκειο Γιαννιτσών συνέχισε τις σπουδές του ως Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ενεργειακή Πολιτική και Ανάπτυξη. Το 1995 έγινε μέλος του ΤΕΕ και έκτοτε εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός, με ειδίκευση στην αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων. Εκλέχτηκε Βουλευτής για πρώτη φορά στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπήρξε: Μέλος της διαρκούς επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, μέλος της μόνιμης επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος και μέλος της ειδικής επιτροπής της Ελληνισμού της Διασποράς.

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Σταύρος Κελέτσης

Γεννήθηκε το 1965 στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μιλά Αγγλικά. Εργάστηκε ως Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ, ως υπεύθυνος Ιδεολογικού και Πολιτικού Σχεδιασμού με Πρόεδρο τον Κωστή Χατζηδάκη, και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υπηρέτησε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως Νομαρχιακός Σύμβουλος Έβρου την περίοδο 1994-1998. Το 2007 η Νομαρχιακή Παράταξη «Συνεργασία για τον Τόπο μας», της οποίας ήταν επικεφαλής ως υποψήφιος Νομάρχης, ήρθε πρώτη στον Έβρο με ποσοστό άνω του 50%, πλην όμως δεν εξελέγη λόγω του εκλογικού συστήματος και του αποτελέσματος στο νομό Ροδόπης. Θήτευσε βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας και κατά την περίοδο 2004 – 2009.

Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Γιάννης Παππάς

Γεννήθηκε το 1968 στη Ρόδο. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στον αγροτικό τομέα στη Θεσσαλονίκη και συμπλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, απασχολούμενος παράλληλα στην οικογενειακή επιχείρηση. Έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στο management, έχει επενδύσει σε εταιρείες εστίασης, ενώ έχει εργαστεί και σε εκδοτικό οίκο. Διετέλεσε επιτελικό και διευθυντικό στέλεχος κορυφαίων εταιρειών επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά από τα πρώτα γυμνασιακά του χρόνια.

Υφυπουργός Τουρισμού: Έλενα Ράπτη

Γεννήθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Λύκειο της συμπρωτεύουσας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως ελεύθερη επαγγελματίας στον χώρο των οπτικοακουστικών συστημάτων επικοινωνίας. Έχει διατελέσει, επίσης, μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δημήτρης Παπαστεργίου

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Είναι εν ενεργεία Δήμαρχος Τρικκαίων και πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος καθώς και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος στα Τρίκαλα στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 με ποσοστό 53,02% και ανέλαβε τα καθήκοντα του από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Επανεξελέγη δήμαρχος Τρικάλων από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 με ποσοστό 57,43%.

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Γεννήθηκε το 1987 στο Λουξεμβούργο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Κατάγεται από το Βόλο και την Κρήτη. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη στρατηγική επικοινωνία στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Αθήνας. Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο του μάρκετινγκ. Το 2014 συμμετείχε και στην καμπάνια του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπουργός Επικρατείας: Σταύρος Παπασταύρου

Γεννήθηκε στην Αθήνα και πρόκειται για ένα στέλεχος με μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία ως δικηγόρος στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Μάλιστα, αποφοίτησε πρώτος από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Harvard με υποτροφία/ Έχει σημαντική και πολύχρονη παρουσία στη πολιτική ζωή στην Ελλάδα και επιρροή στην Ευρώπη με υψηλόβαθμες θέσεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Είχε εκλεγεί Πρόεδρος της φοιτητικής οργάνωσης του ΕΛΚ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου για μία δεκαετία. Ορόσημο στη διαδρομή του ήταν όταν του ανατέθηκε ο ρόλος του κύριου διαπραγματευτή της Ελλάδος με τους δανειστές το 2012-2015 και συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθεια της χώρας μας να κρατηθεί στο ευρώ.

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Θάνος Πετραλιάς

Ο Θάνος Πετραλιάς κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Στατιστική και πτυχίο και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά Ινστιτούτα και Δημόσιους οργανισμούς όπως το ΚΕΠΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2012-2014 ήταν μέλος της Ελληνικής ομάδας τεχνικών διαπραγματεύσεων με την Τρόικα.

Υφυπουργός Εξωτερικών: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Έχει πτυχίο Νομικής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις/Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ. Το 1981 ξεκίνησε τη μακρά θητεία της στο ελληνικό διπλωματικό σώμα, από το υπουργείο Εξωτερικών ως ακόλουθος Πρεσβείας και μέχρι σήμερα έχει σημειώσει μια πλούσια καριέρα στο ελληνικό διπλωματικό σώμα.

Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης: Στάθης Κωνσταντινίδης

Γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1969 και κατάγεται από τον Κλείτο Κοζάνης. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διδακτορικού του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Από το 2004 μέχρι το 2007 διετέλεσε Διοικητής στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας «ο Άγιος Παντελεήμονας», ενώ στη συνέχεια διετέλεσε υποδιοικητής στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, από το 2007 μέχρι το 2008. Συμμετείχε στην Επιτροπή Διοίκησης του φορέα παιδικής μέριμνας «Φιλοξενία» για παραμελημένα παιδιά. Άσκησε καθήκοντα Συντονιστή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Υφυπουργός Εσωτερικών: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στην Αταλάντη Φθιώτιδας. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος ΜΒΑ του Ε.Α.Π. και υποψήφια διδάκτωρ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του Ε.Κ.Π.Α. Την περίοδο 2011-2014 διατέλεσε επικεφαλής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, Δ. Στεφάνου και εν συνεχεία του Θ. Λιβάνιου αρχικά στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και από το 2012 έως το 2014, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ως μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, έχει ασχοληθεί εκτενώς με την εφαρμογή πολιτικών διοίκησης προσωπικού. Από τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα στο Υπουργείο Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό των δομών της Δημόσιας Διοίκησης.

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη ήταν η επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και στις δύο εκλογές, της 21ης Μαΐου και της 25ης Ιουνίου. Είναι Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακό στην «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα. Από τις 24 Νοεμβρίου 2019 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την είχε ορίσει Εθνική Συντονίστρια για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Ήταν επίσης Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.

Υφυπουργός Υγείας: Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Γεννήθηκε το 1957. Το 1981 αποφοίτησε με άριστα από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ανακηρύχτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βόννης και έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι ειδικευμένος σε θέματα Νομικής Ψυχιατρικής. Εργάστηκε ως επιστημονικός διευθυντής ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής. Υπήρξε πρόεδρος Τοπικής και Νομαρχιακών στο εξωτερικό και εδώ, πρόεδρος της Διοικούσης Θεσσαλονίκης και αν. γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του Κόμματος. Πολιτεύτηκε στη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης από το 1993 έως το 2000. Στη Δημόσια Διοίκηση υπηρέτησε ως διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας την περίοδο 2004-2009. Ορίστηκε υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Το 2012 κλήθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης, της οποίας υπήρξε επικεφαλής μέχρι τον Οκτώβριο 2014.

Υφυπουργός Υγείας: Μάριος Θεμιστοκλέους

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους ήταν o Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος διδακτορικού τίτλου από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, μέλος της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid -19 και Συντονιστής της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής των δωρεών της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκ μέρους της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Υπήρξε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ-Ταμείο Ασφάλισης και Σύνταξης Υγειονομικών) και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Απασχολουμένων). Εργάστηκε ως νευροχειρουργός σε νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» και ως Επιμελητής Α’ στη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγ. Σοφία».

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών: Χριστίνα Αλεξοπούλου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Οκτωβρίου 1978. Είναι παντρεμένη με τον δικηγόρο Θεόδωρο Τζαμαλούκα και έχουν μία κόρη 2 ετών, την Πηνελόπη. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργάζεται αδιαλείπτως από τα φοιτητικά της χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Το 2006 εξελέγη νομαρχιακή σύμβουλος Αχαΐας, πρώτη στον συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη λήξη της θητείας της στην Αυτοδιοίκηση, το 2010, ασχολείται πολιτικά με τον επαγγελματικό της κλάδο, εκλεγόμενη σε διάφορες θέσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών: Νίκος Ταχιάος

Ο Νίκος Ταχιάος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Φοίτησε σε δυο δημόσια σχολεία, το Α’ πρότυπο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και το Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων. Το 1979 πέρασε στο πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ήμουν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την επίσημη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικό Μετρό.

Υφυπουργός Ανάπτυξης: Μάξιμος Σενετάκης

Γεννήθηκε και ζει στο Ηράκλειο. Σπούδασε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπήκε στην ενεργό Πολιτική το 2012. Έχει επιβλέψει και υλοποιήσει μια σειρά ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Μεταξύ αυτών, τον νέο σταθμό ΚΤΕΛ στο Ηράκλειο. Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος για θέματα ανάπτυξης της Κρήτης.

Υφυπουργός Ανάπτυξης: Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

Γεννήθηκε στην Κατερίνη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Πιερίας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2012. Εχει διατελέσει μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Βασίλης Σπανάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με μεταπτυχιακές σπουδές στο City University του Λονδίνου. Έχει εργαστεί στην εταιρεία Σώμα Ορκωτών Λογιστών Α.Ε. και στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει εκλεγεί τρεις φορές στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, στο Πανεπιστήμιο Harvard (Kennedy School of Government) των ΗΠΑ. Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με πολυετή πείρα στο Εμπορικό και Διοικητικό Δίκαιο. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι και το 2014, παρέχοντας υποστήριξη στο γραφείο Πρωθυπουργού, τον Υπουργό Οικονομικών, το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Συμμετείχε ενεργά στην κατάρτιση πλήθους νομοσχεδίων για τη φορολογική νομοθεσία, τις επιχειρήσεις, το τραπεζικό σύστημα, κ.ά., καθώς και στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2010 εργάζεται σαν δικηγόρος με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο. Ως φοιτητής δραστηριοποιήθηκε στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής. Στο 12ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ τον Οκτώβριο του 2019 υπήρξε ο μόνος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου, την υποψηφιότητα του οποίου υπέγραψε το 87% των σύνεδρων.

